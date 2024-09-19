Студент напал на преподавателя в Павлодаре: медики рассказали о состоянии пострадавшего

В Павлодаре преподаватель колледжа получил ножевое ранение. Сейчас он находится под наблюдением врачей хирургического отделения первой городской больницы, передает "Ирбис TV".

По информации Управления здравоохранения Павлодарской области, проведена хирургическая обработка раны. Она находится в области спины.

"В настоящее время получает лечение в отделении хирургии, состояние стабильное", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в управлении образования региона сообщили, что 18 сентября 17-летний студент павлодарского колледжа во дворе дома по улице Павлова нанес ножевое ранение педагогу.

По данному факту начали расследование. Студента задержали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Ранее в Павлодаре произошла поножовщина среди шестиклассников в одном из дворов дома по улице Камзина. В результате один ребенок ранил двух своих сверстников.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.