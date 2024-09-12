Звонили гражданам США, Китая и других стран: мошеннические call-центры работали в Алматы

В Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД сумели ликвидировать четыре мошеннических call-центра, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Через данные call-центры совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Людей обманом завлекали в несуществующие инвестиционные сделки. Было совершено более 2 тыс. таких звонков, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Задержано 47 иностранцев, а также 5 граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 SIM-карт.

Проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в этом году в Астане выявили мошеннические call-центры. Их работники звонили только на номера операторов связи ближнего (постсоветского пространства) и дальнего зарубежья (европейские государства).

Летом аналитики сообщали тревожную статистику - с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировали почти 10 тыс. случаев онлайн-мошенничества. Чаще всего граждан обманывали во время онлайн-покупок товаров.

Также мы писали, как мошенники крадут деньги с помощью подмены телефонных номеров, а еще как казахстанцев могут обмануть при помощи работодателей.

Между тем в МВД подсказали несколько простых правил безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера;

не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы “безопасный” счет - не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону;

не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому;

не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное - устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket.