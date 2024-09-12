Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Звонили гражданам США, Китая и других стран: мошеннические call-центры работали в Алматы

Опубликовано:

Мужчина совершает телефонный звонок
Мужчина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД сумели ликвидировать четыре мошеннических call-центра, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Через данные call-центры совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Людей обманом завлекали в несуществующие инвестиционные сделки. Было совершено более 2 тыс. таких звонков, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Задержано 47 иностранцев, а также 5 граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 SIM-карт.

Проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в этом году в Астане выявили мошеннические call-центры. Их работники звонили только на номера операторов связи ближнего (постсоветского пространства) и дальнего зарубежья (европейские государства).

Летом аналитики сообщали тревожную статистику - с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировали почти 10 тыс. случаев онлайн-мошенничества. Чаще всего граждан обманывали во время онлайн-покупок товаров.

Также мы писали, как мошенники крадут деньги с помощью подмены телефонных номеров, а еще как казахстанцев могут обмануть при помощи работодателей.

Между тем в МВД подсказали несколько простых правил безопасности:

  • не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера;
  • не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы “безопасный” счет - не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону;
  • не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому;
  • не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное - устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160514-zvonili-grazhdanam-ssha-kitaya-i-drugih-stran-moshennicheskie-call-centry-rabotali-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie