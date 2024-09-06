Крадут деньги с помощью ваших работодателей: новый вид мошенничества может грозить казахстанцам

Чтобы втереться в доверие, злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Мошеннические схемы могут быть абсолютно разными по виду своего исполнения: от звонков с предложением работы до сообщений в социальных сетях с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за кого-либо.
Недавно мошенники стали звонить и писать сотрудникам под видом их непосредственных руководителей. Однако люди постепенно учатся распознавать обман. Поэтому злоумышленники стали прибегать к использованию реальных работодателей, чтобы их работники поверили в нужные им схемы.
Как сообщает портал "Т-Ж", подобные схемы встречались в России. Однако они могут также применяться и в Казахстане.
Как вовлекают работодателей
Сначала мошенники рассылают работодателям письма от имени руководителей различных служб или ведомств, включая правоохранительные органы.
В таких письмах сообщается, что им нужно провести телефонные беседы с сотрудниками организации для "повышения уровня информированности по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности".
То есть расчет идет на то, что руководители в итоге прикажут своим подчиненным связаться с "представителями служб". Не подозревая обмана, так как контакт подчиненный получает непосредственно от руководства, человек попадается в руки мошенников.
Как обманывают саму жертву
Как только подчиненный связывается со "специалистами", те проводят классический обман с "безопасным счетом".
"Нюансы разговора меняются от случая к случаю. Но цель мошенников неизменна: им нужно, чтобы вы сняли деньги в банкомате, а потом положили их на некий особый счет – безопасный, защищенный, центральный, выделенный, секретный, оперативный и тому подобное", – сообщают в источнике.
При этом жертву запугивают угрозой уголовного дела за сообщение "тайны следствия" третьим лицам и напоминают, что ответственность может понести и работодатель.
В результате жертва, доверяя своему начальству, теряет деньги. А злоумышленники скрываются после получения средств.
Подобный обман может легко применяться и в отношении казахстанских компаний. Поэтому важно помнить о собственной безопасности и правилах защиты:
- не доверять звонкам от банков, госорганов и даже от "близких" – следует прервать звонок и самостоятельно связаться с ведомством, банком или родственником (знакомым);
- не переходить по подозрительным ссылкам – тем более нельзя заполнять данные о своей банковской карте на каких-либо сайтах;
- не паниковать – сохранение самообладания позволит вовремя распознать обман, так как мошенники часто стремятся оказать эмоциональное давление (угрозами, выгодным и супер срочным предложением).
Это позволит защитить себя и свои сбережения от лишних потерь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2157633-kradut-dengi-s-pomoshchyu-vashih-rabotodateley-novyy-vid-moshennichestva-mozhet-grozit-kazahstancam/