Крадут деньги с помощью ваших работодателей: новый вид мошенничества может грозить казахстанцам

Чтобы втереться в доверие, злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Мошеннические схемы могут быть абсолютно разными по виду своего исполнения: от звонков с предложением работы до сообщений в социальных сетях с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за кого-либо.

Недавно мошенники стали звонить и писать сотрудникам под видом их непосредственных руководителей. Однако люди постепенно учатся распознавать обман. Поэтому злоумышленники стали прибегать к использованию реальных работодателей, чтобы их работники поверили в нужные им схемы.

Как сообщает портал "Т-Ж", подобные схемы встречались в России. Однако они могут также применяться и в Казахстане.

Как вовлекают работодателей

Сначала мошенники рассылают работодателям письма от имени руководителей различных служб или ведомств, включая правоохранительные органы.

В таких письмах сообщается, что им нужно провести телефонные беседы с сотрудниками организации для "повышения уровня информированности по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности".

То есть расчет идет на то, что руководители в итоге прикажут своим подчиненным связаться с "представителями служб". Не подозревая обмана, так как контакт подчиненный получает непосредственно от руководства, человек попадается в руки мошенников.

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Как обманывают саму жертву

Как только подчиненный связывается со "специалистами", те проводят классический обман с "безопасным счетом".

"Нюансы разговора меняются от случая к случаю. Но цель мошенников неизменна: им нужно, чтобы вы сняли деньги в банкомате, а потом положили их на некий особый счет – безопасный, защищенный, центральный, выделенный, секретный, оперативный и тому подобное", – сообщают в источнике.

При этом жертву запугивают угрозой уголовного дела за сообщение "тайны следствия" третьим лицам и напоминают, что ответственность может понести и работодатель.

В результате жертва, доверяя своему начальству, теряет деньги. А злоумышленники скрываются после получения средств.

Подобный обман может легко применяться и в отношении казахстанских компаний. Поэтому важно помнить о собственной безопасности и правилах защиты:

не доверять звонкам от банков, госорганов и даже от "близких" – следует прервать звонок и самостоятельно связаться с ведомством, банком или родственником (знакомым);

не переходить по подозрительным ссылкам – тем более нельзя заполнять данные о своей банковской карте на каких-либо сайтах;

не паниковать – сохранение самообладания позволит вовремя распознать обман, так как мошенники часто стремятся оказать эмоциональное давление (угрозами, выгодным и супер срочным предложением).

Это позволит защитить себя и свои сбережения от лишних потерь.

Ранее в ЕНПФ рассказали, что мошенники стали звонить бухгалтерам компаний.