Сумку с деньгами из чужого сейфа нашли у акмолинца

Акмолинские полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами, произошедшую полгода назад. Несмотря на отсутствие отпечатков и свидетелей, стражам порядка удалось установить подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками отдела криминальной полиции Буландынского района раскрыто преступление, совершенное 27 августа прошлого года.

"По словам 44-летнего пострадавшего, неизвестные совершили кражу сейфа с денежными средствами в размере 500 тыс. тенге со двора дома. Мужчина занимался приемом металла и на улице в небольшом сейфе держал деньги для клиентов, чтобы можно было дать им сдачу", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.188 УК РК "Кража".

Прибывшие на место происшествия стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от дома нашли сейф, раскрытый и без денег. Отпечатков пальцев обнаружено не было, очевидцев тоже не нашлось.

"Однако полицейские, не переставая, проводили розыскные мероприятия. В результате стражи порядка установили 35-летнего жителя Макинска, у которого обнаружили сумку с деньгами. Ранее мужчина за аналогичное преступление уже был судим", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Осенью 2023 года сейф с деньгами и 700 тыс. из кассы украли из магазина в Астане. Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Было установлено, что они причастны к еще одной аналогичной краже, совершенной годом ранее в этом же магазине.