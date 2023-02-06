Астанчанину вернули забытую в поезде сумку с 7 млн тенге

Деньги. Фото: polisia.kz

Житель Астаны забыл в поезде сумку, в которой были документы и деньги на сумму около 7 млн тенге. Ее вместе с содержимым удалось вернуть транспортным полицейским, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

3 февраля в Линейное отделение полиции на станции Есиль в Акмолинской области обратился 43-летний астанчанин с просьбой оказать содействие в поиске его сумки, где находились 4 млн тенге и 6 тысяч долларов США (около 2,8 млн тенге).

Выяснилось, что Денис Чернецкий прибыл на станцию Есиль в гости к друзьям на пассажирском поезде сообщением Алматы - Уральск. Пропажу сумки с крупной суммой денег и документами он обнаружил лишь дома. Мужчина сразу обратился в ДП на транспорте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники нашли потерянную вещь со всем ее содержимым. Сумку передали владельцу.

Житель столицы поблагодарил транспортных полицейских за быстрое реагирование и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

"Сотрудники быстро отреагировали на мой сигнал. Связались с начальником поезда, было установлено местонахождение моей сумки. Через 6 часов документы и деньги были возвращены мне лично", - поделился Денис Чернецкий.

Как отмечается на портале egov.kz, нередко происходят такие ситуации, когда люди становятся жертвами кражи кошельков, либо по причине собственной невнимательности забывают сумки, к примеру, в общественном транспорте.

В таких случаях вместе с личными вещами теряются и документы, такие как удостоверение личности, водительские права и др.

Для того, чтобы восстановить удостоверение личности, казахстанцам следует обратиться в ЦОН по месту постоянной регистрации либо фактического пребывания. Предварительно можно позвонить в единый call-центр оказания государственных услуг по номеру 1414 и узнать список необходимых документов.

Пакет документов на восстановление удостоверения личности:

- в случае утраты:

письменное заявление о восстановлении удостоверения личности с указанием обстоятельств утраты; документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы); паспорт гражданина Республики Казахстан (в случае наличия).

- при краже:

талон-уведомление из органа уголовного преследования (районное управление полиции), принявшего заявление о краже либо хищении документа; документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы); паспорт гражданина Республики Казахстан (в случае наличия).

Срок выдачи удостоверения личности занимает 15 рабочих дней. По желанию человека услуга может оказываться ускоренно в сроки за 1 и 3 рабочих дня в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент, за 3 и 5 рабочих дней - в областных центрах, за 7 рабочих дней - в районах и городах областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008202-astanchaninu-vernuli-zabytuyu-v-poezde-sumku-s-7-mln-tenge/