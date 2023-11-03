Деньги, украшения и телефон: женщину обокрали на 2,7 млн тенге в магазине в Актау

В продуктовом магазине в Актау была украдена женская сумочка, в которой были деньги, ювелирные украшения и телефон. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно опубликованной на информационном медиапортале МВД РК информации, 8 октября в продуктовом магазине, расположенном на одной из остановок в 12 микрорайоне Актау, была похищена женская сумка.

«Внутри находились документы, подтверждающие личность потерпевшей, денежные средства в крупном размере, ювелирные украшения, а также мобильный телефон. Общая сумма причиненного ущерба составляет 2,7 млн тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Актау задержаны 41-летний и 43-летний подозреваемые», - сообщается на сайте.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по ч.3 ст.188 УК РК.

Ранее аналогичный случай произошел в Астане. По версии следствия, двое 28-летних мужчин ночью разбили стекло входной двери магазина, который находится в микрорайоне Юго-Восток, и проникли внутрь. Из магазина был вынесен металлический сейф, который затем был взломан, а находящиеся в нем деньги украдены. Также из кассы были вытащены более 700 тыс. тенге.

Между тем, согласно ст.188, ч.3 УК РК, кража, совершенная в крупном размере или неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.