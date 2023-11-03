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Деньги, украшения и телефон: женщину обокрали на 2,7 млн тенге в магазине в Актау

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на камеру видеонаблюдения в магазине попали двое подозреваемых
Посетители магазина и подозреваемые в краже. Фото: polisia.kz

В продуктовом магазине в Актау была украдена женская сумочка, в которой были деньги, ювелирные украшения и телефон. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно опубликованной на информационном медиапортале МВД РК информации, 8 октября в продуктовом магазине, расположенном на одной из остановок в 12 микрорайоне Актау, была похищена женская сумка.

«Внутри находились документы, подтверждающие личность потерпевшей, денежные средства в крупном размере, ювелирные украшения, а также мобильный телефон. Общая сумма причиненного ущерба составляет 2,7 млн тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Актау задержаны 41-летний и 43-летний подозреваемые», - сообщается на сайте.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по ч.3 ст.188 УК РК.

Ранее аналогичный случай произошел в Астане. По версии следствия, двое 28-летних мужчин ночью разбили стекло входной двери магазина, который находится в микрорайоне Юго-Восток, и проникли внутрь. Из магазина был вынесен металлический сейф, который затем был взломан, а находящиеся в нем деньги украдены. Также из кассы были вытащены более 700 тыс. тенге.

Между тем, согласно ст.188, ч.3 УК РК, кража, совершенная в крупном размере или неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043983-dengi-ukrasheniya-i-telefon-zhenschinu-obokrali-na-27-mln-tenge-v-magazine-v-aktau/

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