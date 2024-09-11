"Разработали проект и отдали": свидетель по делу Ахмеджанова выступил в суде

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит заседание по делу экс-главного архитектора Алматы Алмасхана Ахмеджанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде выступил первый свидетель по делу. Сторона обвинения задала ряд вопросов касательно первого эпизода преступления по нарушениям в строительстве ЖК "Династия".

Сторона обвинения утверждает, что Алмасхан Ахмеджанов согласовал разрешительные документы на строительство ЖК "Династия" на участке земли с целевым назначением "индивидуальное жилищное строительство".

Свидетель подготовил эскизный проект жилых малоэтажных домов. На вопрос судьи, знает ли он кого-то из присутствующих подсудимых, свидетель ответил отрицательно. По его словам, он уволился в феврале 2022 года и передал эскизный проект перед уходом.

Адвокат защиты утверждает, что подпись свидетеля была зафиксирована в документах акта приема объекта, однако свидетель отрицает этот факт.

"В акте приема я не ставил подпись. Как я мог подписать документ, если на тот момент я уже не работал?" - отметил он.

Выяснилось, что свидетеля ранее вызывали в антикоррупционную службу для допроса - он был главным архитектором ТОО "Ist project group", компания занималась проектной деятельностью в сфере строительства.

"Мы разработали проект и отдали его, я не осуществлял авторский надзор", - говорит свидетель.

Как отмечалось в обвинительном акте, ЖК из 13 блоков по три этажа, в общей сложности состоящий из 219 квартир, был введен в эксплуатацию при наличии множественных нарушений. По этому эпизоду Ахмеджанова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле прошлого года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

На этой неделе в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города.