Директор и бухгалтер алматинской школы похитили более 240 млн тенге

Антикор на своем брифинге рассказал о приговоре суда в отношении директора и бухгалтеров общеобразовательной школы №122 в Алматы за хищение более 240 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"11 декабря Ауэзовским районным судом г. Алматы оглашен приговор в отношении директора КГУ "Общеобразовательная школа №122" Смагуловой, и бухгалтеров учреждения Тилеукабиловой и Иргебаевой, которые признаны виновными в хищении бюджетных средств.

Бюджетные деньги похищались путем перечисления заработной платы на счета "мертвых душ" и начисления сверхустановленной заработной платы на карточные счета осужденных. В результате преступной деятельности указанных лиц государству причинен ущерб на сумму более 242 млн тенге", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

По данным Антикора, суд приговорил директора и одну из бухгалтеров к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, а второго бухгалтера - к 7 годам лишения свободы.

Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Напомним, 4 января прокуроры заявили о хищении 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Позже ситуацию прокомментировали в самом университете и сообщили, что факты хищения, о которых идет речь, были совершены в 2020 году.

В декабре 2023 года стало известно, что прокуратурой Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела образования Жанакорганского района.

По данным прокуратуры, общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге.

В том же месяце появилась информация, что в хищениях на сумму более 2 млрд тенге подозреваются работники сферы образования Туркестанской области. К уголовной ответственности привлекаются 17 человек.