Реальные деньги на фальшивые подменивали пенсионерам в Астане

В Астане задержана 28-летняя женщина, которая подозревается в том, что меняла денежные средства пенсионеров на сувенирные купюры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram, 28-летняя жительница Астаны входила в доверие к пенсионерам, представляясь волонтером, якобы помогающим бабушкам.

"Постучавшись в дверь 84-летней пенсионерки, девушка, под предлогом оказания помощи, зашла в квартиру. В ходе беседы она, воспользовавшись отсутствием членов семьи, напросилась в туалет, после чего в других комнатах обыскала шкафы. Найдя деньги в размере 50 тысяч тенге, она подменила их бутафорскими банкнотами.

В другом случае воровка аналогичным способом обманула 82-летнюю жительницу столицы, похитив 40 тысяч тенге, которые пенсионерка отложила на покупку продуктов", - говорится в сообщении.

Сотрудники Управления полиции района Сарыарка задержали девушку, у которой в ходе обыска изъяты похищенные денежные средства, а также сувенирные банкноты.

Отмечается, что задержанная ранее была неоднократно судима. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время девушка водворена в ИВС ДП Астаны.

Департамент полиции Астаны предупреждает граждан быть бдительными, не доверять незнакомым лицам. Чаще всего жертвами обмана, по данным страж порядка, становятся пожилые люди, которым необходимо разъяснять о том, как себя вести в подобных ситуациях и немедленно сообщать о противоправных действиях в полицию.

В апреле стало известно, что злоумышленники в Алматы сбывали поддельные денежные купюры номиналом 10 тыс. тенге. При этом в прошлом году сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу задержали предполагаемых фальшивомонетчиков. У них обнаружили поддельные купюры на сумму свыше 55 тыс. долларов.

Ранее в Шымкенте мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы после того, как он был задержан с поличным при реализации поддельных 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США.

В июле прошлого года представители АФМ сообщили, что в стране стали чаще выявлять поддельные купюры.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 231, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг.Так, изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.При этом те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в крупном размере (более 1,7 млн тенге);

с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, если эти преступления были совершены преступной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.