Поддельные 10-тысячные купюры сбывали в Алматы (видео)

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департамент АФМ по городу Алматы выяснил, что некая группа лиц занималась сбытом поддельных купюр в южной столице. Один из подозреваемых арестован, передает официальный Telegram-канал АФМ.

Сообщается, что злоумышленники в Алматы сбывали поддельные денежные купюры номиналом 10 тыс. тенге.

"В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", – заявили представители ведомства.

По данным АФМ, одному из подозреваемых назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго.

Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности.

Иная информация разглашению не подлежит.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 231, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг.

Так, изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в крупном размере (более 1,7 млн тенге);

с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, если эти преступления были совершены преступной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015703-poddelnye-10-tysyachnye-kupyury-sbyvali-v-almaty-video/