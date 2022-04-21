Фальшивые купюры на 55 тыс. долларов выявили в Нур-Султане

Изъятые деньги. Кадр из видео: АФМ РК

Сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу задержали предполагаемых фальшивомонетчиков. У них обнаружили поддельные купюры на сумму свыше 55 тыс. долларов, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Всего территориальными департаментами экономических расследований агентства в первом квартале текущего года выявлено 12 фактов фальшивомонетничества.

По информации ведомства, сотрудники агентства выявили 7 таких случаев в Нур-Султане, по 2 случая – в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту – в Туркестанской области и Шымкенте.

Принятыми АФМ мерами был пресечен сбыт поддельных денежных купюр. Сообщается, что их общее количество превышает 1200 штук на общую сумму 67 тыс. долларов США.

Об одном из похожих случаев в агентстве рассказали подробнее.

"В Нур-Султане задержаны лица, занимавшиеся хранением и сбытом поддельной иностранной валюты. Из незаконного оборота изъято 1 114 фальшивых купюр номиналом 50 долларов на общую сумму 55 700 долларов США. По результатам расследования дело направлено в суд", – рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что иная информация в соответствии нормами уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966094-falshivye-kupyury-na-55-tys-dollarov-vyyavili-v-nur-sultane/