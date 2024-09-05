Умерла участница Олимпиады-2024, которую бойфренд облил бензином и поджег

Бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи, которую 3 сентября после нападения бойфренда госпитализировали с ожогами 75% тела, умерла в больнице, передает NUR.KZ.

Информацию о смерти спортсменки опубликовала Федерация легкой атлетики Уганды на своей странице в соцсети Х.

"Мы с глубокой печалью сообщаем о гибели нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром", — говорится в сообщении.

Информацию также разместили в своем аккаунте соцсети Х BBC Sport.

РБК сообщает, что Ребекка Чептегеи была госпитализирована с серьезными травмами 3 сентября.

"Инцидент произошел в доме 33-летней Чептегеи в Кении. Бойфренд бегуньи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и попал в больницу", - пишут авторы статьи.

Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.

Напомним, церемония официального закрытия Олимпиады-2024 состоялась 12 августа в Париже. Национальная команда Казахстана завершила Игры с семью медалями.

Единственное золото взял дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали выиграли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзой отметились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай и дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

В итоге сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.

В Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступления казахстанской сборной:

"Поздравляю всех спортсменов, которые получили призовые места на таком масштабном мероприятии и порадовали болельщиков. Конечно, у наших спортсменов была возможность добиться еще больших результатов, тем не менее, мы смогли извлечь уроки после Олимпиады в Токио и улучшить наши показатели в Париже. Уверен, что через четыре года мы добьемся еще более высоких результатов на Олимпиаде в США", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.