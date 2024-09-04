Жителя Туркестанской области подозревают в преступлении ради участия в кокпаре

Жителя Туркестанской области подозревают в краже лошадей у родственника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Причина кражи - возможность участия в кокпаре.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Туркестанской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи домашнего скота.

"Установлено, что подозреваемый в ночное время похитил с пастбища двух лошадей у знакомого, погрузил в грузовую автомашину и скрылся. После краденый скот он спрятал в доме у родственника. Причиненный ущерб составил около миллиона тенге", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, мужчина совершил кражу, чтобы использовать лошадей для игры в кокпар. Лошадей вернули хозяину, в отношении подозреваемого проводится расследование.

Ранее мы писали, что казахстанцу спустя год вернули лошадей на 12 млн тенге, когда полицейские региона раскрыли кражу 28 лошадей.

Также мы писали, что 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

В прошлом году у крестьянского хозяйства в области Улытау похитили сразу 29 лошадей. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых.

А в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов со скотного двора соседа и продаже их другому гражданину по низкой цене. За это преступление мужчине назначили 5 лет лишения свободы.