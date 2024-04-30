"Не терял надежды": казахстанцу спустя год вернули собственность на 12 млн тенге

Прошлым летом у жителя области Жетісу украли лошадей стоимостью 12 млн тенге. Теперь подозреваемый в краже задержан, а животных вернули владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские региона раскрыли кражу 28 лошадей из категории ранее совершенных преступлений.

Кража произошла в июне прошлого года на территории Ескельдинского района. Задержан 54-летний житель Талдыкоргана, подозреваемый в преступлении. По информации полиции, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

"Лошадей подозреваемый мужчина пытался скрыть в одном из крестьянских хозяйств, расположенных в одном из сел на территории Аксуского района. Похищенные лошади возвращены законному владельцу, который не терял надежды на то, что они найдутся", - рассказали в управлении криминальной полиции ДП региона.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Ранее 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

А в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов со скотного двора соседа и продаже их другому гражданину по низкой цене. За это преступление мужчине назначили 5 лет лишения свободы.