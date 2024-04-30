"Не терял надежды": казахстанцу спустя год вернули собственность на 12 млн тенге
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Прошлым летом у жителя области Жетісу украли лошадей стоимостью 12 млн тенге. Теперь подозреваемый в краже задержан, а животных вернули владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские региона раскрыли кражу 28 лошадей из категории ранее совершенных преступлений.
Кража произошла в июне прошлого года на территории Ескельдинского района. Задержан 54-летний житель Талдыкоргана, подозреваемый в преступлении. По информации полиции, в ходе допроса он полностью признал свою вину.
"Лошадей подозреваемый мужчина пытался скрыть в одном из крестьянских хозяйств, расположенных в одном из сел на территории Аксуского района. Похищенные лошади возвращены законному владельцу, который не терял надежды на то, что они найдутся", - рассказали в управлении криминальной полиции ДП региона.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.
Ранее 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.
А в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов со скотного двора соседа и продаже их другому гражданину по низкой цене. За это преступление мужчине назначили 5 лет лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093624-ne-teryal-nadezhdy-kazahstancu-spustya-god-vernuli-sobstvennost-na-12-mln-tenge/