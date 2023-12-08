Лошадей стоимостью 12 млн тенге вернули фермеру в Карагандинской области

31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отдел полиции Каркаралинкого района поступило заявление 50-летнего владельца крестьянского хозяйства.

Выяснилось, что две недели назад у него пропала 31 лошадь общей стоимостью 11 млн 850 тысяч тенге. Табун находился на вольном выпасе. Обнаружив исчезновение животных, фермер пытался собственными силами найти их, но ничего не получилось.

Буквально на следующий день после обращения в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции нашли табун, который находился в степи.

За две недели лошади прошли 80 километров и оказались на территории соседнего Шетского района.

В ДП Карагандинской области отметили, что в настоящее время в регионе проходит ОПМ "Скотокрад".

Так, в УП Бухар-Жырауского района обратился один из фермеров. Он сообщил, что неизвестный с вольного выпаса похитил его жеребца. Сумма ущерба составила 700 тысяч тенге.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых - двух мужчин в возрасте 35 и 40 лет. Они дали признательные показания, пояснив, что продали похищенного жеребца. Украденная лошадь изъята и возвращена потерпевшему.

Во время досудебного расследования по ст.188-1 УК РК "Скотокрадство" полицейские установили причастность подозреваемых к двум аналогичным фактам. Выяснилось, что у того же фермера они еще в 2020 году похитили жеребца стоимостью 1 млн 200 тысяч тенге, а в 2022 году – другого жеребца стоимостью 1 млн тенге. Главное, что во всех случаях скакуны возвращены законному владельцу, добавили в полиции.

"Необходимо отметить, что с начала года зарегистрировано 37 заявлений о краже скота и лошадей, которые впоследствии были найдены. Заявителям были возвращены 227 лошадей, 27 голов крупного рогатого и 356 голов мелкого рогатого скота.

Хотелось бы обратиться к сельчанам, что они в первую очередь должны заниматься сохранением своего скота и лошадей. Их выпас необходимо держать на постоянном контроле, не оставлять на длительное время без присмотра.

Как показывает практика, при поиске скота легче найти животное с тавром и доказать его принадлежность. Если же кража или утеря все-таки случилась, незамедлительно сообщите о происшествии в полицию по телефону 102", - обратился заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Напомним, ранее в Карагадинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве породистого коня. Стоимость ущерба составила 1,5 млн тенге.

Как рассказал стражам порядка 30-летний владелец животного, ночью неизвестные проникли в сарай и похитили его породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках.

Правоохранители после задержания подозреваемых изъяли вещественные доказательства. Досудебное расследование было начато по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство".