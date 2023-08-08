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Эзотерика
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Погрузили в грузовик и увезли: лошадей на 10 млн тенге украли в Улытау

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Табун лошадей
Лошади. Иллюстративное фото: pixabay.com

В конце июля у крестьянского хозяйства в области Улытау похитили сразу 29 лошадей. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, 27 июля в дежурную часть Жанааркинского отдела полиции ДП поступило заявление от работника одного из крестьянских хозяйств о краже 29 лошадей стоимостью более 10 млн тенге.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 188-1 УК РК "Скотокрадство".

Сам работник КХ рассказал, что неизвестные, укравшие лошадей, использовали грузовой автотранспорт с прицепом для перевозки лошадей.

Вскоре стражам порядка удалось установить подозреваемых, ими оказались два жителя Жамбылской и Туркестанской областей 26 и 28 лет. Они уже дали признательные показания.

Кроме того, полицейским удалось найти семерых из 29 похищенных лошадей и грузовик.

"В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС УП города Жезказгана. С санкции суда в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в правоохранительных органах.

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно статье 188-1 УК РК, скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Согласно части 2 этой же статьи, скотокрадство, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. 

В части 3 статьи 188-1 УК РК указано, что скотокрадство, совершенное: 

1) неоднократно; 

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, – 

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Согласно части 4, скотокрадство, совершенное: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031597-pogruzili-v-gruzovik-i-uvezli-loshadey-na-10-mln-tenge-ukrali-v-ulytau/

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