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5 лет лишения свободы получил казахстанец из-за трех баранов

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Мужчина с двумя баранами
Мужчина и бараны. Иллюстративное фото: okeyphotos / Getty Images

В Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов у соседа. За это ему назначили 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в скотокрадстве (п.2 ч.3 ст.188-1 УК) рассматривалось в Жылыойском районном суде.

"В декабре 2023 года обвиняемый похитил трех баранов со скотного двора соседа и, придя в один из продуктовых магазинов города Кульсары, продал баранов по низкой цене другому гражданину", - пояснили в суде.

Приговором суда обвиняемый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.188-1 УК РК скотокрадство, совершенное с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

В конце прошлого года в Костанайской области у местного жителя украли стадо коров стоимостью 18 млн тенге. Всего пропала 51 голова крупного рогатого скота. Полиция установила четверых подозреваемых и задержала их.

Ранее двое мужчин были задержаны акмолинскими полицейскими по подозрению в краже скота. Стражи порядка установили, что таким путем один из них хотел заработать деньги на предстоящую свадьбу.

А фермеру в Карагандинской области вернули 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Сообщалось, что за две недели животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062348-5-let-lisheniya-svobody-poluchil-kazahstanets-iz-za-treh-baranov/

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