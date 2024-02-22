5 лет лишения свободы получил казахстанец из-за трех баранов

В Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов у соседа. За это ему назначили 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в скотокрадстве (п.2 ч.3 ст.188-1 УК) рассматривалось в Жылыойском районном суде.

"В декабре 2023 года обвиняемый похитил трех баранов со скотного двора соседа и, придя в один из продуктовых магазинов города Кульсары, продал баранов по низкой цене другому гражданину", - пояснили в суде.

Приговором суда обвиняемый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.188-1 УК РК скотокрадство, совершенное с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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