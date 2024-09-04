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Начался суд по делу бывшего главного архитектора Алматы Ахмеджанова

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Суд по делу Ахмеджанова
Суд по делу Ахмеджанова. Фото : NUR.KZ/Жансая Дуйсебаева

В Алматы проходит судебный процесс по делу бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова. На скамье подсудимых - шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в СМУС Алматы началось главное судебное разбирательство по делу. Судьей по делу является Мартпек Какимжанов, судивший ранее Гульмиру Сатыбалды и Мади Батыршаева.

Отметим, на заседании не присутствуют представители потерпевших. Трое из подсудимых - Ахмеджанов, Ардак Самамбетов и Ерлан Жармуханбетов - находятся под стражей. Еще трое - под залогом. Это - Алмасхан Бакиров, Мухамбеталы Шалкарбеков и Рустембаев. Последний был подключен к процессу онлайн по состоянию здоровья. Однако судье не понравилось положение подсудимого и он сделал Рустембаеву замечание, попросив сесть нормально.

Защитник Бакирова заявил ходатайство, что у его подзащитного меняется место пребывания и попросил разрешить находиться под домашним арестом по другому адресу.

Отметим, Ахметжанову предъявляют обвинение по части 4 статьи 361 УК РК - Злоупотребление должностными полномочиями.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, в июле прошлого года был задержан бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156814-nachalsya-sud-po-delu-byvshego-glavnogo-arhitektora-almaty-ahmedzhanova/

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