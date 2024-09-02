Прихожанам мечети в Астане угрожали ножом

В Астане прихожанам мечети угрожали ножом. На место прибыл наряд полиции и задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится всесторонняя проверка всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении департамента полиции Астаны.

Добавим, в июне этого года в Астане задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. В итоге медики вызвали полицейских, пьяного мужчину задержали. Позже об инциденте высказались в УОЗ.

Вчера в Шымкенте при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий.