Нарушил ПДД более 40 раз за три дня: лихача задержали полицейские в Уральске

С помощью спецсистемы SuncarSmartQorgau полицейские задержали в ЗКО водителя, многократно нарушившего правила дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Отмечается, что кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам.

"Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности на дорогах!" - напоминают правоохранители.

Напомним, в июле в Павлодаре гражданина Турции привлекли к административной ответственности. Его лишили водительских прав на полгода за нарушение ПДД: на дороге с двухсторонним движением он выехал на сторону встречного движения.

Также в Астане водитель пересек двойную сплошную горизонтальную линию и выехал на полосу встречного движения. В МВД сообщили, что по решению суда его лишили прав на 6 месяцев.

Ранее в Павлодаре полицейские задержали водителя, который имеет долг в 52 млн тенге. Его автомобиль водворили на спецстоянку, где она будет содержаться до полного погашения долга.

В Шымкенте стражи порядка выявили водителя с многомиллионными долгами. За владельцем авто числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 14 млн тенге. В итоге Range Rover забрали у должника и поместили на штрафстоянку.

В текущем году глава Комитета адмполиции ответил, почему в Казахстане такие высокие штрафы за нарушение ПДД. Отметим, что в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД. Ранее мы подробно рассказывали об изменениях, которые были внесены в ПДД Казахстана.