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Иностранец на Lexus из-за незнания ПДД лишился прав в Павлодаре

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Мужчина ведет автомобиль
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Pairhandmade / Getty Images

В Павлодаре гражданина Турции привлекли к административной ответственности. Его лишили водительских прав на полгода за нарушение ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении гражданина Турции (ч.3 ст.596 КоАП РК) рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

На судебном заседании было установлено, что водитель, управляя автомобилем Lexus GS 300, на дороге с двухсторонним движением выехал на сторону встречного движения.

"Мужчина свою вину в совершении административного правонарушения признал частично и показал, что он намеревался развернуться, проехал по проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, до прерывистой линии и, так как не было препятствий, развернулся и выехал на свою полосу. Не знал, что этим маневром нарушил Правила дорожного движения. В содеянном раскаивается", - пояснили в суде.

Постановлением суда иностранца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.596 КоАП. Ему назначено административное взыскание в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. 

Ранее в похожую ситуацию в Астане попал 58-летний водитель машины Nissan Qashqai. Он выехал на полосу встречного движения и на полгода был лишен права на управление автомобилем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133963-inostranec-na-lexus-iz-za-neznaniya-pdd-lishilsya-prav-v-pavlodare/

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