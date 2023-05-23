Привязанную к едущему авто собаку сняли на видео в Шымкенте

Пострадавшая собака. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей выявили видео, на котором житель Шымкента тащил собаку за ошейник, сам при этом находясь за рулем авто, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

В МВД рассказали, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ДП Шымкента выявили видео, где неизвестный тащил собаку на одной из улиц города, привязав к авто.

Отметим, что соответствующие кадры были опубликованы в Instagram-профиле shymkent_city17.

"Инспекторы ЦОУ с помощью приложения “Коргау“ установили личность водителя. Им оказался житель Туркестанской области", – говорится в публикации.

Отмечается, что данные направили в Аль-Фарабийское РУП для привлечения нарушителя к соответствующей ответственности.

"Со слов мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине", – гласит сообщение.

В полиции рассказали, что в отношении водителя составили административный протокол по статье 407-2 КоАП РК, собранные материалы направят в специализированный административный суд.

Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу.

Напомним, в апреле в Алматинской области мужчина привязал собаку к движущемуся автомобилю. Пса спасли неравнодушные граждане.

Согласно статье 407-2 КоАП, нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными влечет штраф:

на физических лиц в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на юридических лиц – в размере 30 МРП (103, 5 тыс. тенге).

Если данное нарушение совершить повторно в течение года после наложения административного взыскания, то следует штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 30 МРП (103, 5 тыс. тенге);

на юридических лиц – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021675-sobaku-privyazannuyu-za-osheynik-k-eduschemu-avto-zasnyali-v-shymkente/