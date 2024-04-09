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Один варил, другой - распространял: граждан Пакистана и Индии подозревают в реализации наркотиков в Алматы

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержанные. Фото: polisia.kz

Двух иностранных граждан задержали полицейские по подозрению в наркопреступлении - была проведена спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Наркобизнес, как утверждают полицейские, в Алматы развернули двое граждан Пакистана и Индии. Один из них является студентом алматинского вуза.

"Для осуществления своей преступной деятельности подозреваемые арендовали частный дом. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

Стражи порядка установили, что иностранцы работали в паре: один варил наркотик, другой – распространял путем закладок.

Обыски были проведены и по месту жительства злоумышленников.

По информации ведомства, свертки с "синтетикой" подозреваемые хранили в спальной комнате.

Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более четырех кг.

В настоящий момент подозреваемые арестованы.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081471-odin-varil-drugoy-rasprostranyal-inostrantsev-podozrevayut-v-realizatsii-narkotikov-v-almaty/

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