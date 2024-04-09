Один варил, другой - распространял: граждан Пакистана и Индии подозревают в реализации наркотиков в Алматы
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Двух иностранных граждан задержали полицейские по подозрению в наркопреступлении - была проведена спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Наркобизнес, как утверждают полицейские, в Алматы развернули двое граждан Пакистана и Индии. Один из них является студентом алматинского вуза.
"Для осуществления своей преступной деятельности подозреваемые арендовали частный дом. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.
Стражи порядка установили, что иностранцы работали в паре: один варил наркотик, другой – распространял путем закладок.
Обыски были проведены и по месту жительства злоумышленников.
По информации ведомства, свертки с "синтетикой" подозреваемые хранили в спальной комнате.
Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более четырех кг.
В настоящий момент подозреваемые арестованы.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081471-odin-varil-drugoy-rasprostranyal-inostrantsev-podozrevayut-v-realizatsii-narkotikov-v-almaty/