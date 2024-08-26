Астанчане передали 20 млн тенге "работнику жилищного фонда" и лишились денег

В Астане задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, жители города в общей сложности отдали ему 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что несколько жителей столицы заявили в полицию об обмане со стороны неизвестного мужчины. Сообщается, что он предлагал приобрести квартиры на очень выгодных условиях.

"Он заявил, что является работником жилищного фонда. Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге", - рассказали в полиции.

На данный момент задержан 39-летний гражданин. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По данным полиции, установлена его причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Астаны на 525 млн тенге обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы.

До этого мы писали, как жительница Астаны хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге. Также в Астане мужчина обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом, фактически работы не производились. А в южной столице мужчина сдавал несуществующие квартиры и таким образом обманул около 25 человек и нанеся ущерб.

Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.