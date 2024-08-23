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Рассылку о появлении в Алматы маньяка прокомментировали в полиции

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Мужчина нападает на женщину
Нападение на девушку. Иллюстративное фото: dorioconnell/Getty Images

Алматинцы рассылают сообщения о маньяке: якобы в микрорайоне Жулдыз-1 мужчина гоняется за детьми и избил женщину, пытаясь похитить ее ребенка. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Пугающую рассылку горожане распространяют в групповых чатах.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по факту нанесения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к задержанию подозреваемого. Объективные обстоятельства дела устанавливаются.

Вместе с тем, сообщаем, что информация о маньяке, "охотящемся" на детей, не соответствует действительности. Полиция города Алматы требует не распространять ложные сведения и не способствовать тиражированию фейковых данных.

За эти действия предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, ранее в ВКО прекратили уголовное дело против мужчины, избившего жену: потерпевшая примирилась с мужем, и производство закрыли.

9 августа в Сети появилось видео с избиением женщины мужчиной в Алматы. На видео женщина лежит на земле, а мужчина держит ее за волосы. Свои действия агрессор прокомментировал словами, что со всеми, кто не слушается мужа, так будет. В полиции сообщили, что мужчина, бывший в состоянии опьянения, задержан, возбуждено уголовное дело.

Резонансный случай произошел также 3 августа в Шымкенте: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь. Малышка попала в реанимацию, ее мать также госпитализирована в городскую больницу. Позже стали известны новые подробности дела: женщина, поступившая с побоями в больницу, оказалась беременна.

Добавим, 16 июня текущего года в Казахстане в силу вступил закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Прежде всего, речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставались больше половины домашних тиранов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152383-rassylku-o-poyavlenii-v-almaty-manyaka-prokommentirovali-v-policii/

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