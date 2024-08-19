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Эзотерика

"Нанес удары кулаками и ногами": жительница ВКО помирилась с избившим ее супругом

Опубликовано:

Расстроенная женщина
Женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

В ВКО мужчина был предан суду по делу о нанесении побоев супруге. Однако женщина примирилась с мужем, в связи с чем уголовное дело прекратили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью) рассмотрел Тарбагатайский районный суд.

"17 июля 2024 года житель села Тугыл Тарбагатайского района в ходе ссоры на почве возникших неприязненных отношений умышленно нанес кулаками и ногами множественные удары по различным частям тела своей супруги, в результате последней были причинены побои", - установил суд.

Вина мужчины подтверждалась его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, заключениями экспертиз.

"В связи с примирением сторон в суде данное уголовное дело было прекращено на основании ч.1 ст.68 УК РК", - отметили в суде.

Однако в соответствии с требованиями ст.98-3 УК РК в целях профилактики уголовных правонарушении против личности при освобождении от уголовной ответственности были установлены особые требования к поведению мужчины сроком на 6 месяцев.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

В соответствии со ст.98-3 УК РК в течение срока действия особых требований к поведению лица, в отношении которого досудебное расследование прекращено за примирением сторон по ч.2 ст. 108-1 и ч.2 ст.109-1 УК РК, на него решением суда возлагается обязанность являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150656-nanes-udary-kulakami-i-nogami-zhitelnica-vko-pomirilas-s-izbivshim-ee-suprugom/

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