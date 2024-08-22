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Стало известно, сколько казахстанцев наказали за бытовое насилие

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Кулак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С начала года в Казахстане за бытовое насилие были наказаны около 70 тысяч человек. И это в два раза больше, чем в прошлом году, передает телеканал 24.kz.

70 тысяч казахстанцев с начала года были наказаны за бытовое насилие. При этом данная цифра в два раза больше показателей прошлого года, сообщает телеканал.

Такие данные озвучили представители МВД на форуме в Астане, где обсуждались вопросы искоренения таких преступлений. Эксперты уверены, что большое внимание в работе по борьбе с бытовым насилием нужно уделять семейным ценностям и разъяснительной работе.

"Женщина должна научиться говорить. Она должна научиться коммуницировать о своей проблеме для того, чтобы не стать потенциальной жертвой. Они боятся суждения общества. Это первое. Второе - они не до конца понимают закон. Нужно проводить разъяснительные работы", - отмечает член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике города Алматы Наталья Мухамеджанова.

Психологи при этом считают, что женщина должна, в первую очередь, понимать свою ценность.

По наблюдениям семейных психологов, если отец был агрессором, но обеспечивал семью, то девушка может искать подобного партнера в надежде получить любовь и внимание, которых ей не хватало в детстве.

"Если она видела в семье насилие, что так можно, то есть она для себя решила, что так и нужно жить. Семейные отношения бывают такими для неё. Девочка, выросшая в семье насильника, даже не понимает, как правильно. Поэтому лучше всего прийти и разобраться. Женщина должна решить, что она никогда и ни за что не будет терпеть такие издевательства над собой", - считает семейный психолог Альвина Юсупова.

Как сообщает телеканал, семейным ценностям на форуме уделили особое внимание. Именно они, по мнению экспертов, могут стать одним из наиболее эффективных способов предотвращения насилия и создания безопасного общества для будущих поколений.

По статистике, с начала года в полицию поступило больше 46,5 тысячи сообщений о бытовом насилии. Это на 22% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего заявлений, по данным телеканала, написали жительницы Алматы, Астаны, а также Костанайской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", - заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. В июне закон о бытовом насилии вступил в силу. О том, что изменится для казахстанцев, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152126-stalo-izvestno-skolko-kazahstancev-nakazali-za-bytovoe-nasilie/

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