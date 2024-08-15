Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: дом пострадавшей взяли под охрану

Опубликовано:

Плачущая дома девочка
Плачущая девочка. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила в Instagram о том, что дом пострадавшей в Кызылординской области девочки взят под охрану. С ней также работают психологи, передает NUR.KZ.

"Организована встреча с заместителем следственного департамента и охрана на месте проживания, обращение в прокуратуру по мере пресечения на время следственных действий. Хочу отметить, что это право родителей обращаться и принимать любую помощь", - говорится в посте уполномоченного по правам ребенка.

По словам Динары Закиевой, все, что требуется для обеспечения полноты следствия, организации помощи, они совместно с региональным уполномоченным делают.

"Региональный уполномоченный сразу встретилась с девочкой, мамой, организована психологическая и медицинская помощь. Состоялись три встречи с психологом, проведено обследование, но от госпитализации мама отказалась. И в этой связи договорились о посещении врачей на дому", - добавила Закиева.

Отмечается, что иные сведения в рамках уголовного дела, в соответствии с 201-й статьей УПК, не подлежат разглашению.

Напомним, 8 августа в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. Сообщалось, что 16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост, подтвердив факт и заявив, что проводится расследование.

Позже В МВД рассказали об уголовном деле по факту заведомо ложной информации, которую распространили в соцсетях касательно ситуации с несовершеннолетней кызылординкой.

Также сообщалось, что подозреваемые по уголовному делу сейчас находятся под домашним арестом.

Но сегодня областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

Ранее в Сети также появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В городском ДП также подтвердили, что одним из подозреваемых является бывший контролер учреждения УИС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149332-16-letnyuyu-kyzylordinku-zastavlyali-zanimatsya-prostituciey-dom-postradavshey-vzyali-pod-ohranu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie