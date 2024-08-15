16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: дом пострадавшей взяли под охрану

Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила в Instagram о том, что дом пострадавшей в Кызылординской области девочки взят под охрану. С ней также работают психологи, передает NUR.KZ.

"Организована встреча с заместителем следственного департамента и охрана на месте проживания, обращение в прокуратуру по мере пресечения на время следственных действий. Хочу отметить, что это право родителей обращаться и принимать любую помощь", - говорится в посте уполномоченного по правам ребенка.

По словам Динары Закиевой, все, что требуется для обеспечения полноты следствия, организации помощи, они совместно с региональным уполномоченным делают.

"Региональный уполномоченный сразу встретилась с девочкой, мамой, организована психологическая и медицинская помощь. Состоялись три встречи с психологом, проведено обследование, но от госпитализации мама отказалась. И в этой связи договорились о посещении врачей на дому", - добавила Закиева.

Отмечается, что иные сведения в рамках уголовного дела, в соответствии с 201-й статьей УПК, не подлежат разглашению.

Напомним, 8 августа в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. Сообщалось, что 16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост, подтвердив факт и заявив, что проводится расследование.

Позже В МВД рассказали об уголовном деле по факту заведомо ложной информации, которую распространили в соцсетях касательно ситуации с несовершеннолетней кызылординкой.

Также сообщалось, что подозреваемые по уголовному делу сейчас находятся под домашним арестом.

Но сегодня областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

Ранее в Сети также появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В городском ДП также подтвердили, что одним из подозреваемых является бывший контролер учреждения УИС.