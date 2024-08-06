"Сняли на видео изнасилование сестер в Шымкенте": один из подозреваемых работал в системе МВД

В Сети появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

В Сети сообщается, что двух сестер доставили в одну из больниц Шымкента после попытки суицида. Указывалось, что девушки якобы подверглись изнасилованию со стороны нескольких мужчин, один из которых был сотрудником правоохранительных органов.

По данным соцсетей, преступление было снято на камеру. Затем сестрам угрожали распространением видео в случае разглашения.

В ДП Шымкента прокомментировали информацию. В ведомстве сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Вместе с тем сообщаем, что один из подозреваемых является бывшим контролером учреждения УИС", - пояснили в ДП Шымкента.

Добавим, что согласно ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Изнасилование в отношении несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.