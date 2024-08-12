16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: новые подробности озвучили в суде

Подозреваемые по уголовному делу в отношении 16-летней школьницы в Кызылординской области сейчас находятся под домашним арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Ранее в Instagram-профиле фонда "НеМолчи" появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды.

"16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками", - гласит пост.

Сообщается, что девочка единственная в семье, пропадать из дома начала в феврале этого года. Родителям, по информации фонда, угрожали.

"Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали", - говорится в сообщении фонда.

Позже фонд также информацию, что суд отпустил всех подозреваемых по делу о секс-рабстве 16-летней девочки. На пост отреагировали в пресс-службе судов Кызылорды, опубликовав комментарий под вышеуказанной информацией.

"Данные ходатайства рассмотрены следственным судом города Кызылорда, на подозреваемых несовершеннолетних применены санкции в виде "домашнего ареста".

В настоящее время на постановления следственного суда поступила жалоба от потерпевшей стороны в судебную коллегию по уголовным делам Кызылординского областного суда и находится на стадии рассмотрения. Остальными участниками постановления не обжалованы", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о 16-летней девочке из Кызылорды, которую заставляли заниматься проституцией. В Комитете по охране прав детей Минпросвещения прокомментировали пост.

Ранее в Сети также появилась информация о групповом изнасиловании в Шымкенте двух сестер, одной из которых 15 лет, другой - 21 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В городском ДП также подтвердили, что одним из подозреваемых является бывший контролер учреждения УИС.

В конце января в Уральске задержали мужчину, который, по версии следствия, заставлял 28-летнюю девушку заниматься проституцией, угрожая ей и применяя насилие.