Сообщника Аблязова заочно арестовали в Москве
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Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра (Белова) Поткина по делу об отмывании денег. С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Поткина по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили в суде корреспондентам РИА Новости.
Он объявлен в международный розыск. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.
По информации РБК, в начале 2000-х Поткин сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.
По информации издания, с 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией "Русские", которая была признана экстремистской и запрещена, а до этого возглавлял Движение против нелегальной иммиграции, также признанное экстремистским и запрещенное.
С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств — на похищенное он купил участки в Домодедовском районе.
Подчеркивается, что поводом для нового уголовного преследования стало то, что следствие нашло еще один участок, который не фигурировал в деле ранее.
Судебные дела Мухтара Аблязова
Отметим, что в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.
В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года - с 2006 по 2009 - Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.
А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии - в 2017 году он был признан виновным в хищениях.
В мае прошлого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.
В августе американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США. А в декабре обязал его возместить расходы банка на адвокатов.
Не так давно "БТА Банк" и город Алматы победили в американском суде. Пособников Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обязали выплатить 32 млн долларов США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148762-soobshchnika-ablyazova-zaochno-aretsovali-v-moskve/