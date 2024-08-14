Сообщника Аблязова заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра (Белова) Поткина по делу об отмывании денег. С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Поткина по уголовному делу об отмывании денежных средств, сообщили в суде корреспондентам РИА Новости.

Он объявлен в международный розыск. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации РБК, в начале 2000-х Поткин сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.

По информации издания, с 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией "Русские", которая была признана экстремистской и запрещена, а до этого возглавлял Движение против нелегальной иммиграции, также признанное экстремистским и запрещенное.

С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств — на похищенное он купил участки в Домодедовском районе.

Подчеркивается, что поводом для нового уголовного преследования стало то, что следствие нашло еще один участок, который не фигурировал в деле ранее.

Судебные дела Мухтара Аблязова

Отметим, что в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года - с 2006 по 2009 - Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии - в 2017 году он был признан виновным в хищениях.

В мае прошлого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

В августе американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США. А в декабре обязал его возместить расходы банка на адвокатов.

Не так давно "БТА Банк" и город Алматы победили в американском суде. Пособников Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обязали выплатить 32 млн долларов США.