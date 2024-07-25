"Изнасиловал, получив отказ": информацию о краже невесты прокомментировали в ДП Шымкента

В Сети появилась информация о том, что в Шымкенте сначала похитили с целью женитьбы, а потом изнасиловали 20-летнюю девушку. Ее прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

"Шымкентский мужчина сперва похитил 20-летнюю девушку, после чего, получив отказ, изнасиловал ее. Родственники мужчины сообщили "радостную" весть родителям девушки, и все близкие потерпевшей между собой договорились о браке. Девушку спасли подруги", - сообщается в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента.

"Сообщаем, что все причастные к данному факту лица доставлены в полицию. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, в начале этого года прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Как рассказали в надзорном органе, горожанка заявила в полицию о краже дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. По данному факту было начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.125 УК РК. В результате следственных действий задержали и заключили под стражу жителя Мангистауской области.

А летом прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором, как указывалось, якобы украденная в Туркестанской области невеста пишет расписку родным жениха, что претензий не имеет. В ДП региона сообщили, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.