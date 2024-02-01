Девушку украли в Шымкенте для замужества

Прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту похищения человека. Дело находится на особом контроле ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Жительница Шымкента 16 января сообщила в полицию о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 125 УК РК (Похищение человека).

В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области.

"В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего.

За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", – сообщили в прокуратуре города.

В ведомстве отметили, что дело находится на особом контроле прокуратуры города.

Напомним, летом прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором, как указывается, якобы украденная в Туркестанской области невеста пишет расписку родным жениха, что претензий не имеет.

В ДП региона сообщили, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.

"Во время беседы с девушкой она пояснила, что претензий ни к кому не имеет и никаких нарушений закона не было", – рассказали в пресс-службе ведомства.