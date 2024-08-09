Жестокое избиение мужчины попало на видео в Алматы

В Сети распространяется видео нападения группы лиц на мужчину, которые, догнав его, начинают жестоко избивать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео с избиением размещено в Telegram-канале EGOV.PRESS. В посте под видео отмечается, что инцидент произошел в Алматы. На кадрах - несколько мужчин догоняют другого и начинают наносить удары руками и ногами. Потом - спокойно расходятся.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело.

"Подозреваемые установлены и находятся под следствием. В настоящее время проводится комплекс процессуальных мер, направленных на обеспечение принципов всесторонности, полноты и объективности расследования", - говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео избиения мужчины в Актау. Судя по кадрам, били его люди, одетые в форму сотрудников полиции. В ДП Мангистауской области начали проверку.

Мы также писали, что в середине июня в Сети появилось видео нападения подростков на мальчика в Актау. По информации стражей порядка, их родителей привлекли к ответственности, а самих нападавших – поставили на учет.

А еще раньше было обнародовано видео еще одной массовой драки в Актау. Судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия.

В мае в Алматы девушки в Алматы избили парня и сняли это на камеру. Сообщалось, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Также в апреле в Сети появилось видео избиения молодого человека в Алматы. На инцидент отреагировали в полиции. Сообщалось, что задержан сам нападавший и тот, кто снимал это на видео.