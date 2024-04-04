Парня избили в Алматы и сняли это на камеру: задержаны двое подозреваемых

В Сети появилось видео избиения молодого человека в Алматы. На инцидент отреагировали в полиции – задержан сам нападавший и тот, кто снимал это, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Ролик появился в ряде соцсетей, в том числе в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На кадрах видно молодого человека у стены, которого бьет ногами и руками парень в сером спортивном костюме.

В Департаменте полиции сообщили, что нашли нападавшего.

"По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении задержан второй участник, снимавший на видео, и водворен в ИВС", – говорится в сообщении.

На данный момент следствие продолжается.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Отметим, согласно статье 389 Уголовного кодекса РК, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

То же деяние, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

При этом деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.