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Подростки толпой напали на сверстника в Актау

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Драка в Актау
Драка в Актау. Кадр из видео: t.me/aktau_112

В Сети появилось видео нападения подростков на мальчика в Актау. По информации стражей порядка, их родителей привлекли к ответственности, а самих нападавших – поставили на учет, передает NUR.KZ.

Ролик появился в Telegram-канале "Цензура Актау/ 112 Aktau". По информации авторов публикации, инцидент произошел в 16-м микрорайоне города.

На видео заметно, как мальчик в белой футболке подбегает к другому ребенку, примерно того же возраста. За первым нападающим к подростку подбегают еще несколько детей, которые вместе начинают бить своего сверстника. Тот, в свою очередь, лежит на земле, закрывая голову руками.

Через некоторое время напавшие дети разбегаются, оставив мальчика на земле.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что несовершеннолетние были установлены и доставлены в Управление полиции города Актау.

"С ними в присутствии законных представителей проведена профилактическая беседа. Родители привлечены к административной ответственности. Также несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел", – заявили в ведомстве.

Также напомним, в начале июля в Сети появилось видео еще одной массовой драки в Актау. Судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия.

При этом в конце мая во время последнего звонка выпускники из поселка Боранкул в Мангистауской области устроили массовую драку. Тогда полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118825-podrostki-tolpoy-napali-na-sverstnika-v-aktau/

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