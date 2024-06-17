Подростки толпой напали на сверстника в Актау
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В Сети появилось видео нападения подростков на мальчика в Актау. По информации стражей порядка, их родителей привлекли к ответственности, а самих нападавших – поставили на учет, передает NUR.KZ.
Ролик появился в Telegram-канале "Цензура Актау/ 112 Aktau". По информации авторов публикации, инцидент произошел в 16-м микрорайоне города.
На видео заметно, как мальчик в белой футболке подбегает к другому ребенку, примерно того же возраста. За первым нападающим к подростку подбегают еще несколько детей, которые вместе начинают бить своего сверстника. Тот, в свою очередь, лежит на земле, закрывая голову руками.
Через некоторое время напавшие дети разбегаются, оставив мальчика на земле.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что несовершеннолетние были установлены и доставлены в Управление полиции города Актау.
"С ними в присутствии законных представителей проведена профилактическая беседа. Родители привлечены к административной ответственности. Также несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел", – заявили в ведомстве.
Также напомним, в начале июля в Сети появилось видео еще одной массовой драки в Актау. Судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия.
При этом в конце мая во время последнего звонка выпускники из поселка Боранкул в Мангистауской области устроили массовую драку. Тогда полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118825-podrostki-tolpoy-napali-na-sverstnika-v-aktau/