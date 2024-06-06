"Один против всех": драку у медколледжа сняли на видео в Актау
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В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлена драка между несколькими молодыми людьми в Актау. В полиции прокомментировали кадры, передает Lаda.kz.
Как пишет издание, судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт с разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия. Спустя время молодых людей разняли.
В департаменте полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участники драки задержаны и доставлены в управление полиции Актау.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении правоохранителей.
Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112969-odin-protiv-vseh-draku-u-medkolledzha-snyali-na-video-v-aktau/