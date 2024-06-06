Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Один против всех": драку у медколледжа сняли на видео в Актау

Опубликовано:

Драка в Актау
Драка в Актау. Кадр из видео: lada.kz

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлена драка между несколькими молодыми людьми в Актау. В полиции прокомментировали кадры, передает Lаda.kz.

Как пишет издание, судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт с разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия. Спустя время молодых людей разняли.

В департаменте полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участники драки задержаны и доставлены в управление полиции Актау.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении правоохранителей.

Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112969-odin-protiv-vseh-draku-u-medkolledzha-snyali-na-video-v-aktau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.