"Один против всех": драку у медколледжа сняли на видео в Актау

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлена драка между несколькими молодыми людьми в Актау. В полиции прокомментировали кадры, передает Lаda.kz.

Как пишет издание, судя по распространившимся кадрам, изначально конфликт с разгорелся между двумя парнями. Однако вскоре его участниками стали и некоторые свидетели происшествия. Спустя время молодых людей разняли.

В департаменте полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участники драки задержаны и доставлены в управление полиции Актау.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении правоохранителей.

Внимание! На видео присутствуют сцены жестокости и нецензурная лексика!