Больше 10 случаев трудовых увечий скрыли врачи в Атырауской области

Медиков привлекли к ответственности за сокрытие 13 случаев трудовых увечий, отчего пострадавшие не получили компенсацию от работодателя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области, прокурорской проверкой выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности труда.

Установлено, что сотрудниками медицинского учреждения скрыты 13 случаев трудового увечья, сообщает ведомство.

"По этим фактам для установления степени вины работодателя не обеспечены обязательные расследования, следовательно, потерпевшие лишены соответствующей компенсации.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора Макатская районная больница привлечена к административной ответственности по ч .1 ст. 96 (несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", - информирует прокуратура области.

Напомним, 20 июля на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

К сожалению, 22 июля скончался один из пострадавших - работник 1993 года рождения, с глубокими 85% ожогами тела. 24 июля стало известно о смерти еще одного из пострадавших работников, 1999 года рождения, с 90% ожогами тела. 25 июля еще двое сотрудников завода, 1981 и 1987 годов рождения, скончались в больнице, не приходя в сознание.

Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.