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Сдавал на металл: в Астане задержан подозреваемый в краже деталей фонтана

Опубликовано:

Форсунки
Форсунки. Фото: Polisia.kz

Столичные полицейские раскрыли кражу форсунок из городского фонтана. Ущерб составил свыше миллиона тенге. По подозрению в краже задержан 25-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в ночное время в одном из парков столицы неизвестный мужчина похитил форсунки из фонтана, причинив материальный ущерб в размере более миллиона тенге.

"Сотрудники полиции установили 25-летнего злоумышленника, который дал признательные показания в совершении кражи. Он признался, что украденные форсунки из фонтанов сдал в пункт приема металла. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Астане задержан 39-летний мужчина, который подозревается в краже компьютеров почти на 3 миллиона тенге. По данным следствия, он совершал кражу и сдавал компьютеры в ломбард.

В июне мы писали о случае в Астане, когда двое мужчин вынесли из закрытого заведения телевизоры на 3 млн тенге. Краденое сдали в ломбард. Подозреваемые задержаны.

В конце мая в Астане произошло хищение ювелирных изделий у работодателя. Их также сдали в ломбард, выручив миллион тенге. Задержанная женщина в краже призналась.

Еще один случай произошел в Астане весной - вор прополз под камерами и за несколько секунд вынес из магазина 14 iPhone в Астане.

А на юге Казахстана продавца магазина техники и вовсе заподозрили в оформлении кредитов на покупателей.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145382-sdaval-na-metall-v-astane-zaderzhan-podozrevaemyy-v-krazhe-detaley-fontana/

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