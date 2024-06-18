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Телевизоры на 3 млн тенге украли из заведения и сдали в ломбард в Астане

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Телевизор висит на стене
Телевизор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане двое мужчин вынесли из закрытого заведения телевизоры на 3 млн тенге. Краденое сдали в ломбард. Подозреваемые задержаны, сообщает Polisia.kz.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, двое жителей столицы, 24-х и 25-ти лет, заметили, что одно из заведений не работает несколько месяцев.

Ночью злоумышленники проникли в помещение, отжав входную дверь, и вынесли восемь телевизоров LG и Samsung, причинив материальный ущерб на сумму 3 млн тенге.

Загрузив технику в авто, они скрылись с места преступления, а краденое сдали в ломбард.

Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к еще одному факту кражи телевизоров.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Проводится проверка причастности подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в конце мая в Астане произошло хищение ювелирных изделий у работодателя. Их также сдали в ломбард, выручив миллион тенге. Задержанная женщина в краже призналась.

А в январе жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Подозреваемый оказался другом ее дочери.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119551-televizory-na-3-mln-tenge-ukrali-iz-zavedeniya-i-sdali-v-lombard-v-astane/

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