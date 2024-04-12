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Вор прополз под камерами и за несколько секунд вынес из магазина 14 iPhone в Астане (видео)

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Мужчина ползет ночью по асфальту
Кадр из видео : polisia.kz

В Астане камеры зафиксировали кражу 14 гаджетов марки iPhone на 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого.

По данным информационного портала Polisia.kz, житель Астаны днем приметил магазин по продаже мобильных телефонов и решил выкрасть из него продукцию ночью. Парень пытался остаться невидимым для камер и для этого он прополз к магазину по асфальту. Но камеры зафиксировали этот момент.

Далее он отжал форточку в магазине и проник внутрь. За несколько секунд ему удалось завладеть телефонами марки iPhone в количестве 14 штук. Его даже не испугала сработавшая сигнализация, отмечают стражи порядка.

"До приезда сотрудников охранной фирмы он выбрался наружу и скрылся. Общий причиненный ущерб оценивается в 10 млн тенге. Похищенные гаджеты он успел сдать в ломбард в городе Тараз, остальное продал скупщику в столице. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник был установлен", - сообщили в полиции.

Задержанным по подозрению в краже оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Алматы полицейские задержали двоих мужчин за кражу мобильных телефонов. Один из случаев попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, как мужчина берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина.

Похожий случай произошел в этом году и в Шымкенте, где iPhone украли из магазина электроники. Стражи порядка задержали подозреваемых за считанные минуты благодаря камерам видеонаблюдения.

Также в Сети завирусилось видео, на котором злоумышленник в маске грабит магазин Apple. Инцидент произошел в Окленде, штат Калифорния. На опубликованных кадрах видно, как некий молодой человек в маске срывает телефоны, которые находятся на витрине, и засовывает их в штаны. Таким образом "герой" видео похитил несколько десятков iPhone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083562-vor-propolz-pod-kamerami-i-za-neskolko-sekund-vynes-iz-magazina-14-iphone-v-astane-video/

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