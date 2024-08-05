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Сбывал в ломбард: менеджер магазина подозревается в краже компьютеров почти на 3 млн тенге

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Мужчина закрывает ноутбук
Ноутбук. Иллюстративное фото: Andrew Brookes/Getty Images

В Астане задержан 39-летний мужчина, который подозревается в краже компьютеров почти на 3 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой Polisia.kz.

В столице установили мужчину, который подозревается в краже компьютеров из магазина техники, сообщает медиапортал МВД.

"Сотрудники полиции выявили 39-летнего мужчину, совершившего кражу компьютерной техники на сумму более 2,6 млн тенге. Установлено, что злоумышленник работал в компании по продаже компьютерной техники на должности менеджера. Путем свободного доступа он проник на склад, загрузил имущество в ГАЗель, тем самым совершив хищение техники в крупном размере", - отмечается в сообщении.

Краденые компьютеры, как сообщает ведомство, мужчина сбывал в ломбард, а полученные деньги тратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В июне мы писали о случае в Астане, когда двое мужчин вынесли из закрытого заведения телевизоры на 3 млн тенге. Краденое сдали в ломбард. Подозреваемые задержаны.

В конце мая в Астане произошло хищение ювелирных изделий у работодателя. Их также сдали в ломбард, выручив миллион тенге. Задержанная женщина в краже призналась.

Еще один случай произоршел в Астане весной - вор прополз под камерами и за несколько секунд вынес из магазина 14 iPhone в Астане.

А на юге Казахстана продавца магазина техники и вовсе заподозрили в оформлении кредитов на покупателей.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144686-sbyval-v-lombard-menedzher-magazina-podozrevaetsya-v-krazhe-kompyuterov-pochti-na-3-mln-tenge/

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