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"Список Айки": апелляция оставила в силе приговор организаторше секс-бизнеса

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Девушка в обтягивающем коротком платье
Скандально известная блогерша Айка. Кадр из видео: polisia.kz

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор организаторше секс-притона, известной как Айка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Алматинского горсуда, передает NUR.KZ.

Приговор Айке вынесли в мае этого года. Ее осудили на 6,5 лет, а ее сообщник получил 3 года 8 месяцев лишения свободы. Теперь же в Алматинском горсуде пересмотрено уголовное дело в отношении осужденных.

"Ранее суд первой инстанции признал М. (Айка - прим.ред.) виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам (части 4 статьи 296, пункту 1 части 2 статьи 309 УК) и по совокупности преступлений приговорил к 6,5 годам лишения свободы.

Т. за пособничество в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц (части 5 статьи 28, пункту 1 части 2 статьи 309 УК) приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в апелляции", - говорится в сообщении суда.

Апелляция, тем не менее, посчитала, что обвинение в отношении осужденных нашло полное подтверждение. В сообщении суда говорится о том, что осужденная в мае 2023 года приобрела мефедрон в особо крупном размере без цели сбыта и перевозила его с собой.

Сотрудники полиции изъяли вещество при задержании Айки, найдя его в сумке девушки.

"В 2020-2023 годах М. совместно с пособником Т. организовала сводничество, предоставляя в корыстных целях девушек для оказания интимных услуг. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т. Вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу", - рассказали в суде.

В результате апелляция оставила приговор без изменения.

При этом в начале декабря прошлого года появилась информация о том, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка "по делу Айки" - там предполагали, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, у некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщал, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

В конце марта сообщалось, что в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. Тогда в Главной транспортной прокуратуре Казахстана подтверждали, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143789-spisok-ayki-apellyaciya-ostavila-v-sile-prigovor-organizatorshe-seks-biznesa/

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