"Корыстно-насильственное преступление": полиция Жамбылской области разослала ориентировку

Департамент полиции Жамбылской области опубликовал ориентировку на мужчину, которого разыскивают за совершение корыстно-насильственного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ДП.

В ДП Жамбылской области объявили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении корыстно-насильственного преступления на территории Тараза. Имя подозреваемого - Бекен Канат Догдырханович, 1995 года рождения.

"Приметы: рост - 168 см, худощавого телосложения, черные волосы, лицо овальное, уши большие, слегка растопыренные, нос средний, искривленный влево, губы полные. Подозреваемый был одет в черную кепку с надписью Nike, в футболку синего цвета и черные спортивные брюки.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим граждан сообщить в полицию по номерам: 8 (7262) 99-70-10, 99-77-05, 8700-200-07-00, 8775-511-17-77, 8771-231-70-00, 8700-958-61-31", - написали в ориентировке.

Ранее двух казахстанцев объявили в розыск полицейские по подозрению в хищениях в компании "Qarmet". Отметим, что в феврале текущего года полиция и КНБ задержали предполагаемых членов преступной группировки в Карагандинской области. По версии следствия, они вымогали деньги у работников Qarmet.

Первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря 2023. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

В мае этого года появилась информация от МВД о том, что расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено.