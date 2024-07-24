Подозреваемых в хищениях из Qarmet объявили в розыск

Двух казахстанцев объявили в розыск полицейские по подозрению в хищениях в компании "Qarmet", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet" по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ст.190 ч.4 УК) разыскиваются:

Ахметжанов Мирас Калымбекович , 02.04.1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей".

, 02.04.1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей". Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 года рождения, уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".

Опубликованы фото подозреваемых.

"При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, пр. Тәуелсіздік 1, либо по номерам телефонов 8-705-177-14-19, 8-702-975-62-48, 8-775-299-79-97, 8-7172-72-20-99", - обратились полицейские.

Отметим, что в феврале текущего года полиция и КНБ задержали предполагаемых членов преступной группировки в Карагандинской области. По версии следствия, они вымогали деньги у работников Qarmet.

Первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря 2023. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

В мае этого года появилась информация от МВД о том, что расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено.