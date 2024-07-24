Подозреваемых в хищениях из Qarmet объявили в розыск
Опубликовано:
Двух казахстанцев объявили в розыск полицейские по подозрению в хищениях в компании "Qarmet", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet" по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ст.190 ч.4 УК) разыскиваются:
- Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей".
- Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 года рождения, уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".
Опубликованы фото подозреваемых.
"При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, пр. Тәуелсіздік 1, либо по номерам телефонов 8-705-177-14-19, 8-702-975-62-48, 8-775-299-79-97, 8-7172-72-20-99", - обратились полицейские.
Отметим, что в феврале текущего года полиция и КНБ задержали предполагаемых членов преступной группировки в Карагандинской области. По версии следствия, они вымогали деньги у работников Qarmet.
Первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря 2023. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.
В мае этого года появилась информация от МВД о том, что расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138965-podozrevaemyh-v-sovershenii-hishcheniy-iz-ao-qarmet-obyavili-v-rozysk/