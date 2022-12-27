Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев

Карим Кокрекбаев. Фото: president.kg

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев задержан по подозрению в получении взятки. Корреспонденту NUR.KZ в Антикоррупционной службе подтвердили задержание чиновника.

"Подтверждаем без подробностей", - сообщили в Антикоре.

Как пишет Zakon.kz, ссылаясь на свой источник, "Кокребаева задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского".

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Карим Кокрекбаев являлся акимом Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан.

В 2008-2009 годах занимал пост заместителя акима Жамбылской области, затем, в 2013 году стал акимом.

В августе 2019 года он был назначен руководителем ГУ "Казселезащита".

ГУ "Казселезащита" является главным управлением по строительству и эксплуатации селезащитных сооружений МЧС Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003211-glavu-kazselezaschity-karima-kokrekbaeva-zaderzhali-po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki/