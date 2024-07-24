Разрушения после схода селя в Кыргызстане: задержаны чиновники

Последствия разрушений исследуют в Кыргызстане после схода селевых потоков. В ГКНБ сообщили о задержании нескольких чиновников, которых подозревают в незаконной выдаче участка, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ГКНБ Кыргызстана, была проведена проверка по ущербу жилым домам в одном из микрорайонов города Ош, который пострадал от схода селевых потоков. В результате установили факт незаконного предоставления в частную собственность земельного участка, расположенного в зоне направления потока селя и опасного для проживания.

Возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что, будучи в преступном сговоре, ответственные муниципальные должностные лица: экс-вице-мэр Оша, экс-начальник УМС мэрии, экс-начальник Ошского филиала ГУ "Кадастр", экс-начальник Ошского регионального управления по архитектуре и градостроительству, злоупотребляя своими должностными полномочиями, содействовали депутату Ошского городского Кенеша в незаконном приобретении земельного участка на селеотводном канале (площадью 2,2 га), расположенном в южной части микрорайона", - рассказали в ГКНБ КР в Instagram.

Сообщается, что депутат Ошского городского Кенеша "после приобретения земельного участка при содействии и одобрении представителей МИО посредством спецтехники произвел самовольную засыпку и выравнивание русла природных каналов, соорудив ровную площадку земельного участка для последующей продажи под индивидуальное жилое строительство".

"Впоследствии единый земельный участок а 2,2 га прошел процедуру размежевания на 30 земельных участков, на каждый из которых был выдан госакт о праве на частную собственность. Далее, в целях личного обогащения гражданин (депутат - прим. ред.) продал разделенные земельные участки третьим лицам, где в настоящее время построены жилые дома", - говорится в сообщении ГКНБ.

Таким образом, из-за отсутствия селеотводного естественного канала в период выпадения атмосферных осадков большие селевые потоки сошли на близлежащие жилые дома.

Кроме того, ряд домов был затоплен грязевой жижей, была смыта инфраструктура по благоустройству района и возникла реальная угроза жизни жителям.

Должностные лица, подозреваемые в незаконном выводе земельного участка, водворены в СИЗО. Депутата объявили в розыск.

Напомним, более недели назад в Ошской области Кыргызстана и городе Ош сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне. После в 500 метрах от границы с Узбекистаном спасатели нашли в реке тело женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале июля. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

Селевой поток сошел в Кыргызстане и вчера - в поселке Арстан-Бап поток затопил внутреннюю дорогу, снес технику и автомобили, повредил здания.