Чиновников задержали в Талдыкоргане: при обыске изъяты 700 млн тенге и 500 тыс. долларов

Тенге и доллары в сейфе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что при координации прокуратуры Жетысуской области Антикоррупционной службой изобличены работники отдела образования Талдыкоргана.

Их подозревают в том, что они на протяжении нескольких лет на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления денег лицам, фактически не работающим в сфере образования.

По данным надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.

"В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также дорогостоящие ювелирные изделия.

Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела", - сообщили в прокуратуре Жетысуской области.

Здесь добавили, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в Казахстане

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016876-chinovnikov-zaderzhali-v-taldykorgane-pri-obyske-izyaty-700-mln-tenge-i-500-tys-dollarov/