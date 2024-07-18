Пачки денег в авто: Антикор показал видео задержания главы отдела образования Талдыкоргана

Антикор показал кадры задержания бывшего главы отдела образования Талдыкоргана, который накануне был осужден за взяточничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 17 июля Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу оглашен приговор в отношении руководителя отдела образования Талдыкорган Джолдыханова Ж.

"Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы", - отметили в ведомстве.

Бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

В Антикоре добавили, что в рамках превентивных мер слушания прошли с участием коллектива осужденного.

В ведомстве также показали кадры задержания главы отдела образования. На них можно увидеть мужчину, идущего к автомобилю с большой китайской сумкой, которую он кладет в багажник.

Во время следственных действий сотрудники достают и раскладывают купюры по всему багажнику машины.

Напомним, вчера в СМУС области Жетісу было рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.24 - ч.4 ст.366 УК).

Судом установлено, что чиновник обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками (в отношении них заведено отдельное уголовное производство по факту хищения). Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера за неувольнение с занимаемой должности и покровительство взятку в 280 млн тенге.

Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда начальник потребовал оставшуюся сумму денег, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и подозреваемый был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.

Об этом громком деле стало известно в апреле 2023 года. Тогда в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. Позже в Антикоре заявили, что по громкому делу проходят 23 человека, а ущерб превышает 4 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.