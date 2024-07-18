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Пачки денег в авто: Антикор показал видео задержания главы отдела образования Талдыкоргана

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Деньги в багажнике авто в Талдыкоргане
Деньги. Кадр из видео: t.me/antikornews

Антикор показал кадры задержания бывшего главы отдела образования Талдыкоргана, который накануне был осужден за взяточничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 17 июля Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу оглашен приговор в отношении руководителя отдела образования Талдыкорган Джолдыханова Ж.

"Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы", - отметили в ведомстве.

Бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

В Антикоре добавили, что в рамках превентивных мер слушания прошли с участием коллектива осужденного.

В ведомстве также показали кадры задержания главы отдела образования. На них можно увидеть мужчину, идущего к автомобилю с большой китайской сумкой, которую он кладет в багажник.

Во время следственных действий сотрудники достают и раскладывают купюры по всему багажнику машины.

Напомним, вчера в СМУС области Жетісу было рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.24 - ч.4 ст.366 УК).

Судом установлено, что чиновник обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками (в отношении них заведено отдельное уголовное производство по факту хищения). Пользуясь своим служебным положением, он потребовал от бухгалтера за неувольнение с занимаемой должности и покровительство взятку в 280 млн тенге.

Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их руководителю через его водителя. Позже, когда начальник потребовал оставшуюся сумму денег, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и подозреваемый был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.

Об этом громком деле стало известно в апреле 2023 года. Тогда в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. Позже в Антикоре заявили, что по громкому делу проходят 23 человека, а ущерб превышает 4 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136141-pachki-deneg-v-avto-antikor-pokazal-video-zaderzhaniya-glavy-otdela-obrazovaniya-taldykorgana/

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