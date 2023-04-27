Главу отдела образования Талдыкоргана задержали по делу о хищении миллиардов тенге

Деньги. Кадр из видео: t.me/antikornews

По делу о крупном хищении в отделе образования Талдыкоргана появились новые подробности. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции РК в своем официальном Telegram-канале.

Теперь стало известно, что проводится расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана.

"Он подозревается в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщили в Антикоре.

В свою очередь, подозреваемые в даче взятки являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей.

Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

В соответствии со ст.201 УПК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

"Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее в прокуратуре Жетысуской области сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств.

В ведомстве пояснили, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования. По данным надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.

Позже появилась информация, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. При этом 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. У нее изъяли документы и ключи от 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

Также в Антикоре рассказали, что предварительный ущерб составляет около 2 млрд тенге, а аресты наложены уже на 29 объектов недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018445-glavu-otdela-obrazovaniya-taldykorgana-zaderzhali-po-delu-o-hischenii-milliardov-tenge/